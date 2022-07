Etwa gegen 12 Uhr am Sonntagmittag befuhr ein 53-Jähriger zusammen mit seiner 46-jährigen Frau die Landstraße und wollte von dieser auf Höhe der Sparkasse nach links in die Rathausstraße abbiegen. Zur selben Zeit wollte ein 15-Jähriger das Pärchen überholen und musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach links ausweichen, wo er mit einem Laternenmast kollidierte. Der Jugendliche, der keinen Helm trug, musste mit einer Kopfverletzung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Obernburg am Main konnte durch die Streife ein offensichtlich nachgerüsteter Akku festgestellt werden. Da der Anfangsverdacht auf eine technische Veränderung an dem Fahrrad vorgelegen hat, stellte die Streife das E-Bike zur Durchführung eines entsprechenden Gutachtens sicher.

Präventionskampagne #KopfEntscheidung

Im Rahmen der Kampagne informiert die unterfränkische Polizei über die Gefahren im Straßenverkehr und gibt Tipps wie Radfahrer sicherer an das Ziel kommen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Fahrradhelm, der vor schweren Verletzungen schützen kann: Die Bayerische Polizei - #KopfEntscheidung (bayern.de)

dc/Polizei Unterfranken