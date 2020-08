Unfall zwischen Auto und Sattelzug auf der Auffahrt zur A3 bei Bessenbach

Eine 34-jährige Mercedes-Fahrerin wollte am Freitag gegen 5.45 Uhr an der Anschlussstelle Waldaschaff/Bessenbach auf die Autobahn auffahren. Auf der nassen Fahrbahn verlor sie im Auffahrbereich die Kontrolle über ihr Auto, rutschte auf die Hauptfahrbahn, wo es mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug kollidierte. Nach dem Zusammenstoß, rammt das Auto in die Außenleitplanke, bevor es zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Bis zur Bergung der Fahrzeuge war der Auffahrtsbereich gesperrt (etwa eine Stunde).

Ralf Hettler