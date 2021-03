VW-Kleinbus kollidiert mit Bahnschranke - Keine Verletzten

Dadurch wurde der VW an der Motorhaube sowie an der Frontscheibe beschädigt. Der Bahnverkehr wurde nicht gefährdet.

Ob an der Schranke ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Verletzt wurde die Frau nicht.

Radfahrer leicht verletzt

Walldürn.

Leichte Verletzungen zog sich ein 16-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, an der Kreuzung Ringstraße/Dr.-Heinrich-Köhler-Straße in Walldürn zu. Ein 18-jähriger

Audi-Fahrer war auf der Ringstraße unterwegs und übersah an der Kreuzung offenbar den von rechts aus der Dr. Heinrich-Köhler-Straße kommenden Radfahrer.

Es kam zur Kollision wodurch der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch später mit leichten Verletzungen wieder verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

rega/Quelle: Polizei Heilbronn