Unfall am Schönborner Hof in Aschaffenburg

Kurz nach 8 Uhr wollte eine 37-jährige BMW-Fahrerin von der Wermbachstraße in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah sie vermutlich einen bereits im Kreisel fahrenden Ford und kollidierte mit diesem. Der BMW wurde dabei nach rechts abgewiesen und prallte in eine der beiden Säulen des Portals am Schönborner Hof. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Sandstein-Säule auf dem Gehweg.

Nach einer Sichtung durch den Notarzt wurde der 28-jährige Ford-Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die BMW-Fahrerin wurde ebenfalls vom Notarzt durchgecheckt, blieb jedoch augenscheinlich unverletzt.

Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. An der Sandstein-Säule entstand erheblicher Sachschaden. Insgesamt dürfte sich die Summe im höheren fünfstelligen Bereich summieren. Die Feuerwehr Aschaffenburg war mit Kräften der Ständigen Wache und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr örtlich umzuleiten.

Während der Unfallaufnahme war der Kreisverkehr teilweise gesperrt. Neben einem Baufachberater der Feuerwehr Großostheim begutachteten auch Vertreter städtischer Dienststellen den Schaden an der Sandstein-Säule. Der Zugang zum naturwissenschaftlichen Museum und zum Stadt- und Stiftsarchiv im Schönborner Hof wurde kurzfristig gesperrt, weitere Sicherungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Hintergrund: Der historische Schönborner Hof in Aschaffenburg

Der Schörnborner Hof gehört zu den historischen Orten Aschaffenburgs. Er wurde in den Jahren zwischen 1673 und 1681 nach den Entwürfen des Mainzer Kapuzinerpaters Mathias von Saarburg errichtet und war Stadtpalais für den Mainzer Obersthofmarschall und Vizedom Melchior Freiherr von Schönborn.

Im zweiten Weltkrieg wurde die Barockanlage allerdings schwer beschädigt. Nach dem Wiederaufbau beherbergte der Schönborner Hof Behörden wie Polizei, Kripo, Melde- und Passamt. Auch die Oberrealschule war hier untergebracht. 1970 zog das naturwissenschaftliche Museum ein. In einem Flügel waren von 1968 bis 1989 noch Klassen der Brentanoschule untergebracht. Seit einem Umbau ist seit 1982 auch das Stadt- und Stiftsarchiv hier verortet.

