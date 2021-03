Unfall vor A3-Einhausung bei Goldbach: Mazda-Fahrerin schwer verletzt

Gegen 15.40 Uhr war es aufgrund des Verkehrsaufkommens zu stockendem und stehendem Verkehr in diesem Bereich gekommen. Der Fahrer eines Lkw erkannte vermutlich das Stauende zu spät und prallte in das Heck eines auf der rechten Spur stehenden Mazdas. Durch die Wucht des Aufprall kollidierte der Mazda noch mit einem Skoda und einem Mercedes, bevor er an der Mittelleitplanke zum Stehen kam.

Die Mazda-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die weiteren Insassen der beteiligte Fahrzeuge blieben augenscheinlich unverletzt. Der völlig zerstörte Mazda wurde abgeschleppt. Die weiteren Fahrzeuge konnten die Autobahn noch eigenständig verlassen.

Die Feuerwehren aus Goldbach, Hösbach und Aschaffenburg waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen.

Die Fahrbahn war in Richtung Würzburg für rund zwei Stunden komplett gesperrt, was für einen kilometerlangen Stau sorgte und auch auf den Umleitungsstrecken für teils chaotische Zustände.

mkl/Ralf Hettler