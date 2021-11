Unfall von der besten Freundin verursacht 

Wie sich bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei herausstellte, fuhren die beiden besten Freundinnen in ihren Autos hintereinander und wollten auf die B26 in Fahrtrichtung Karlstadt einfahren. Dabei bemerkte die 24-jährige hintere Fahrerin den Bremsvorgang ihrer 25-jährigen Freundin zu spät und fuhr dieser auf. Insgesamt entstand ein Schaden von 9.000 Euro.



Frontalzusammenstoß

Retzstadt. Am Freitag kam es gegen 7.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Gramschatz und Retzstadt zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei entgegenkommenden Autos.

Während der eine Fahrzeugführer zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte der Andere nach Erstversorgung vor Ort entlassen werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 50.000 Euro.

Unfallflucht an der Unteren Stadtmauer

Karlstadt. An der Unteren Stadtmauer wurde am Freitagmittag ein schwarzer Kombi beschädigt. Durch eine unbekannte Person wurde der hintere linke Kotflügel gestreift, sodass ein Schaden von 1.200 Euro entstand. Die Polizei Karlstadt bittet Zeugen des Unfalles sich unter der Telefonnummer 09353/97410 zu melden.

Bei Wendemanöver Unfall verursacht

Arnstein-Müdesheim. Als ein Fahrer am Samstagmittag seinen Pkw von Hundsbach nach Müdesheim lenkte, wollte er nach halber Strecke wenden. Während er nach dem Wendemanöver wieder auf die Straße einfuhr, um in entgegengesetzte Richtung zu fahren, übersah er dabei einen zuvor hinter ihm fahrenden Pkw und fuhr diesem in die rechte Fahrzeugseite. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle geschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro.

Unfallflucht vor eigener Haustür

Arnstein-Gänheim. Durch einen Anwohner der Schloßbergstraße wurde am Freitagmittag ein Schaden an dessen Pkw festgestellt. Die Fahrerseite des Kombis wurde über die vorausgegangene Nacht stark beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von 6.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Karlstadt unter 09353/97410 in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Karlstadt