Unfall verursacht und danach betrunken im Auto eingeschlafen

Die Streife stellte auf dem Fahrersitz eine männliche Person fest, die auf Ansprache kaum reagierte. Da Hinweise auf Alkoholkonsum beim Fahrer vorlagen, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Eine Absuche ergab, dass der Fahrer offensichtlich zuvor an ein Verkehrszeichen auf der Kreisstraße zwischen Wiesen und Sailauf gefahren ist. Der Unfallschaden am Fahrzeug wird auf circa 4000 Euro geschätzt.Unfall

Während einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 00.30 Uhr in der Ottostraße konnte bei der 22-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Fahrt wurde daher nach einem beweissicheren Alkoholtest auf der Dienststelle unterbunden.

Motorradfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Am Freitag gegen 22.00 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Suzuki die Molkenbornstraße. Er musste aufgrund parkender Fahrzeuge leicht auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Eine entgegenkommende Motorradfahrerin musste daher stark abbremsen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei leicht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Unfallschaden von circa 500 Euro.

Am Kreisverkehr Fahrzeug übersehen

Gegen 10.30 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Ford den Kreisverkehr in der Platanenallee und beabsichtigte ihren Weg in der Lindenallee fortzusetzen. Dies übersah eine Fahrerin eines Pkw Dacia die zeitgleich in den Kreisverkehr einfahren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Unfallschaden von insgesamt 6500 Euro.

Ladendieb festgenommen

Ein Ladendetektiv aus der City-Galerie konnte gegen 11.20 Uhr beobachten, wie ein Mann seine eigene Jacke an einen Kleiderständer eines Geschäfts hängte und eine neue Jacke von diesem nahm. Als er mit der Jacke im Wert von ca. 120 Euro das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er angesprochen und in das Büro gebeten. Die Jacke wurde sichergestellt.

Bei Schlägerei zwei Personen leicht verletzt

Gegen 23.15 Uhr begegneten sich im Bereich der Ludwigstraße zwei Männer und gerieten in Streit. In dessen Verlauf kam es zu einem gegenseitigen Schlagabtausch. Einer der beiden Männer erlitt hierbei leichte Verletzungen im Gesicht und an der Hüfte. Im Anschluss versuchte der Unverletzte aus einer mitgeführten Sporttasche einen Geldbeutel zu entwenden. Er konnte aber aufgehalten und gestellt werden.

Nach Verkehrsunfall Heroin aufgefunden

Großostheim. In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23.30 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Honda den Sandweg in Richtung Waldstraße. Die 19-jährige Fahrerin übersah einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und kollidierte mit dem vorderen linken Fahrzeugheck. Durch den Anstoß kippte der Honda auf die rechte Fahrzeugseite und blieb auf der Straße liegen. Die beiden Insassinnen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Es entstand ein Unfallschaden von insgesamt circa 7000 Euro. Der Pkw Honda wurde auf einem nahgelegenen Parkplatz vorübergehen abgestellt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde im Rucksack der Beifahrerin Heroin aufgefunden und sichergestellt.