Unfall: Schülerin übersieht Auto, weil sie auf ihr Handy schaut

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang verließ die 17-Jährige ihren Bus an der Haltestelle in der Zeppelinstraße im Aschaffenburger Stadtteil Strietwald. Laut unabhängigen Zeugen trat sie unmittelbar hinter dem Bus auf die Fahrbahn, hatte hierbei ihr Smartphone im Blick und achtete nicht auf den Fahrzeugverkehr. Eine 42-Jährige, welche den Bus vorschriftsmäßig mit Schrittgeschwindigkeit passierte, konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr den Fuß der Jugendlichen. Die Jugendliche wurde hierdurch leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert werden.

Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall gibt die Polizei Unterfranken die folgenden Hinweise für Fußgänger:

Telefonieren, Musikhören, die Nutzung von Apps oder auch das Tippen von Textnachrichten sorgen im Straßenverkehr für riskante Ablenkung

Wenn Sie als Fußgänger im Straßenverkehr unterwegs sind, sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit ungeteilt auf den Verkehr richten – im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit

Unabhängig vom Verhalten der 42-jährigen Pkw-Fahrerin werden Autofahrer gebeten:

Seien Sie im Bereich von Schulen besonders wachsam und fahren Sie vorausschauend! Kinder sind auf Grund ihrer Körpergröße nicht so gut sichtbar wie Erwachsene

Passen Sie in diesen Bereichen ihre Geschwindigkeit an und seien Sie stets bremsbereit!

61-Jährige mit rund zwei Promille unterwegs

Alzenau. Am Montag, gegen 19.15 Uhr, geriet der Auto einer 61-Jährigen in der Alzenauer Brentanostraße ins Visier einer Streife der örtlichen Polizei. Bereits zu Beginn konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau feststellen. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund zwei Promille. Neben einer Blutentnahme hatte dies für die Frau nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Trunkenheit im Verkehr zur Folge.

21-Jähriger verursacht ohne Fahrerlaubnis Verkehrsunfall

Krombach. Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, gegen 7.25 Uhr, in der Hauptstraße in Krombach kam ein 21-Jähriger von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst einen geparkten Auto und in der Folge einen Stromkasten sowie das Carport eines Anwesens. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Weitere Zeugenaufrufe

Aschaffenburg-Obernau. Am Montag, zwischen 08:45 Uhr und 10:00 Uhr, wurde in der Maintalstraße ein dort abgestelltes Leichtkraftrad beschädigt.

Aschaffenburg-Damm. Zwischen Dienstag, den 7. Februar, 19 Uhr, und Montag, 13. Februar, 19.30 Uhr, wurden an einem Auto am Dämmer Tor der Kühlergrill abmontiert und beschädigt sowie mehrere Kabel durchgezwickt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021 857 2230 entgegen.

