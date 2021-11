Unfall nahe Heinrichsthal - Auto überschlägt sich

Gegen 6.45 Uhr war der 21-Jährige auf der Kreisstraße AB 2 (Engländer Hochstraße) von Sailauf kommend in Richtung Wiesen unterwegs. In einer Rechtskurve kam auf schneebedeckter Fahrbahn nach links von der Straße ab. Das Auto überschlug sich im Straßengraben und landete auf dem Dach. Laut Polizei blieb der Fahrer unverletzt. Er wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren aus Heinrichstahl und Jakobsthal sicherten die Unfallstelle ab, leuchteten diese aus und regelten den Verkehr. Rund eine halbe Stunde lang musste die Strecke komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr bis zur Bergung des Peugeots auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Am Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Ralf Hettler