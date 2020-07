Unfall nahe Arnstein: Fehler beim Überholen

Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin wollte einen vor ihr fahrenden Traktor mit Anhänger überholen, der vor ihr in Richtung Hundsbach fuhr. Die VW-Fahrerin ging davon aus, dass die Gegenfahrbahn frei sei und begann mit dem Überholmanöver an einer Kuppe. Zeitgleich kam ihr aber ein Citroen entgegen, den sie übersehen hatte. Die 27-jährige Fahrerin konnte einen Frontalzusammenstoß nur noch durch ein Ausweichmanöver nach rechts verhindern und fuhr ungebremst über einen Wasserdurchlauf in ein Getreidefeld, wo sie zum Stehen kam. Zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge kam es glücklicherweise nicht. Die beiden Unfallbeteiligten, die jeweils alleine in ihren Fahrzeugen waren, blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Zellingen. Ein 19-jähriger Zweiradfahrer wurde am 29.07.2020 um 12:00 Uhr in der Billingshäuser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er mit seinem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fuhr. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass tatsächlich kein Haftpflichtversicherungsvertrag bestand, obwohl dieser für ein sogenanntes Elektrokleinstfahrzeug vorgeschrieben ist. Den Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Auto zerkratzt

Karlstadt. Ziel einer mutwilligen Sachbeschädigung wurde ein silberner Opel Adam in Karlstadt. Das Fahrzeug war über einen Zeitraum von zwei Monaten auf dem Mainparkplatz am Baggertsweg abgestellt. Der unbekannte Täter hatte sich mittels eines spitzen Gegenstands mit einen Schriftzug auf der Motorhaube verewigt. Der Geschädigte bemerkte den Schaden am 29.07.2020 und verständigte die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweis können bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353 / 9741 - 0 gemacht werden.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt