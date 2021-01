Unfall nach Überholvorgang in Kleinheubach - Mann leicht verletzt

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr fuhr ein Meredes-Fahrer die B 469 von Breitendiel in Richtung Kleinheubach. Der 45-jährige überholte einen Lastwagen und ein weiteres Auto, verlor jedoch nach dem Überholvorgang beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Leitplanke. Er verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausliefen wurde die Freiwillige Feuerwehr Miltenberg sowie die Straßenmeisterei herangezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Frontalzusammenstoß knapp vermieden

Weilbach. Am Dienstag gegen 07.45 Uhr befuhr eine Peugeot-Fahrerin die B 469 von Weilbach in Richtung Amorbach. Da sie wegen des Scheinwerferlichts eines entgegenkommenden LKW geblendet wurde, geriet sie nach links auf die Gegenfahrbahn. Der LKW-Fahrer konnte geistesgegenwärtig nach links ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Peugeot krachte in die Leitplanke, die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg