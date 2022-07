Unfall nach Spurwechsel auf A3 bei Stockstadt

Der Sattelzug, ein blauer MAN mit Anhänger mit MTK-Kennzeichen, wechselte im Bereich Stockstadt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes, der bereits auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war, versuchte nach links auszuweichen und streifte hierbei die rechte Front eines grauen Peugeot Boxer. Das Sattelzuggespann setzte seine Fahrt fort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und nähere Angaben zum gesuchten Lkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei in Hösbach zu melden.

Betrunken auf der B26 bei Hösbach unterwegs

Hösbach, B 26. In der Nacht auf Mittwoch wurden durch eine Streife der Verkehrspolizei zwei Personen kontrolliert, die sich neben ihrem Wagen in einem Industriegebiet aufhielten. Während des Gesprächs stellten die Beamten schnell fest, dass die jungen Männer sichtlich alkoholisiert waren. Bei den Beiden wurden freiwillige Atemalkoholtests durchgeführt. Einer der Männer, dessen Wert umgerechnet gut 1,7 Promille ergab, erzählte trotz Belehrung ausschweifend von seiner Fahrt aus Hessen nach Hösbach. Als Fahrer des Mercedes musste er nun die Beamten in ein Klinikum begleiten, wo eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde.

Im Anschluss wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

dc/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach