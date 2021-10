Unfall nach dem Engländerhaus: Zwei Insassen schwer verletzt

Kurz vor 22 Uhr war ein BMW-Fahrer auf der Kreisstraße AB2 von Sailauf kommend in Richtung Wiesen unterwegs. Kurz nach der Kreuzung am Engländerhaus kam der Fahranfänger aus bisher ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte in die Böschung, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Bei dem Unfall wurde sowohl der Fahrer, wie auch seine Mitfahrerin schwer verletzt. Während der Fahrer nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Aschaffenburg Klinikum eingeliefert wurde, musste die Beifahrerin mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzten.

Die Feuerwehren aus Jakobsthal und Heinrichsthal stellten die weitere Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sicher, sicherten die Unfallstelle ab und leuchteten diese aus. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße komplett gesperrt.

Ralf Hettler