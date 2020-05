Unfall mit zwei Verletzten beim Überholen in Bischbrunn

Am Montagnachmittag gegen 13:40 Uhr, kam es auf der Staatstraße 2312, Abschnitt 340, ca. bei km 1,5, in Fahrtrichtung Marktheidenfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen. Nach einer langgezogenen Linkskurve, auf einem geraden Teilstück, entschloss sich der Fahrer eines BMWs die drei vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Hierzu scherte er auf die Gegenfahrbahn aus und begann seinen Überholvorgang. Der vor ihm fahrende Fahrer eines Audis bemerkte dies offensichtlich nicht und scherte ebenfalls aus um die vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Der Fahrer des BMWs, welcher sich mittlerweile circa auf Höhe der B-Säule des Audis befand, bemerkte dies und wich in den Straßengraben aus. Dort schleuderte der BMW dann noch circa 30 Meter, drehte sich um die eigene Achse und kam auf der Staatsstraße zum Stehen. Der Fahrer des BMWs wurde mit dem Verdacht auf ein Halswirbelsäulen-Syndrom sowie einer Platzwunde an der Unterlippe ins Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer des BMWs wurde mit dem Verdacht auf mehrere Rippenfrakturen ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Der BMW wurde durch den Verkehrsunfall komplett zerstört. Der Sachschaden beträgt circa 16.500 Euro. Die Staatstraße war zeitweise komplett gesperrt und die freiwillige Feuerwehr Bischbrunn unterstützte bei der Verkehrsregelung und bei den Bergungsarbeiten.