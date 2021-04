Unfall mit zwei Schwerverletzten in Laufach

Zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Motorräder kam es am Mittwoch gegen 18 Uhr. Eine 17-Jährige fuhr mit ihrer Motorrad die Bundesstraße 26 von Lohr kommend in Richtung Laufach. In einer scharfen Rechtskurve geriet die 17-Jährige in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad Yamaha zusammen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der 21-jährige Yamaha-Fahrer wurden schwer verletzt. Während die 17-jährige mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt wurde, flog ein Rettungshubschrauber den 21-Jährigen in eine Uniklinik. Die Motorräder, die mehrere tausend Euro Schaden erlitten, mussten abgeschleppt werden.

Weitere Meldungen aus dem Kreis Aschaffenburg

Autofahrer kommt in Weibersbrunn betrunken von Fahrbahn ab und landet in Straßengraben

Eine 59-jährige Frau fuhr am Mittwochabend, gegen 20:25 Uhr, mit ihrem Ford die Staatstraße 2308 von Hessthal kommend in Richtung Weibersbrunn. An dem Kreisel mit der Auf- und Abfahrt zur Bundesautobahn A3, Richtung Würzburg, verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überfuhr ein linksbefindliches Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Der Ford kam letztendlich in einem angrenzenden Straßengraben zum Stehen und wurde in Höhe mehrerer tausend Euro beschädigt. Er musste abgeschleppt werden. Die 59-Jährige blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme, wobei eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Hösbach unterstützte, wurde die Alkoholisierung der Frau festgestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von über zwei Promille. Daher begleitete die Frau die Polizeibeamten auf die Dienststelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nachdem der Führerschein der Frau sichergestellt wurde, durfte sie die Wache verlassen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol.

Meldungen aus dem Stadtgebiet Aschaffenburg

Rennradfahrer in Nilkheim von Auto aufgenommen

Ein VW fuhr am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, von der Kleingartenanlage (gegenüber Lorbeerweg) kommend auf die Großostheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt ein. Zeitgleich fuhr ein 54-jähriger Rennradfahrer den Radweg der Großostheimer Straße stadtauswärts entlang. Hierbei benutzte er jedoch den linksseitigen Radweg und war somit entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Daher kam es zur Kollision des Autos und des Fahrrades. Der 54-Jährige wurde von der Motorhaube des VW erfasst und schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Er verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Im entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Unfallflucht am Floßhafen - Porsche-Fahrer als Zeuge gesucht

Am Floßhafen kam es am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr, zu einem Auffahrunfall und einer anschließenden Fahrerflucht. Hierbei fuhr ein Audi die Straße Am Floßhafen in Richtung Innenstadt entlang. Als auf Höhe der Minigolfanlage ein Porsche entgegen kam, war die Fahrbahn aufgrund geparkter Fahrzeuge zu eng. Sowohl der Porsche- als auch der Audi-Fahrer versuchten sich gegenseitig Platz zu schaffen. Hierbei setzte der Audi-Fahrer zurück und fuhr einem dahinter befindlichen BMW auf. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden. Der Audi-Fahrer bot daraufhin dem BMW-Fahrer einen vierstelligen Betrag, damit die Polizei nicht verständigt werde. Als der BMW-Fahrer hierauf nicht einging, flüchtete der Audi-Fahrer, ohne eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu ermöglichen. Der Audi-Fahrer konnte ermittelt werden. Jedoch sucht die Polizei nach dem Porsche-Fahrer und weiteren Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unfallflucht in Schweinheim - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Dienstag, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 07 Uhr wurde ein Seat von einem Unbekannten beschädigt. Das Auto war in der Gutwerkstraße abgestellt und weist nun eine Beschädigung am rechten Heck auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Diebstahl aus Altkleider- und Elektroschrottcontainer - drei Männer flüchtig

Sechs Männer machten sich am Mittwochabend, gegen 21:20 Uhr, an zwei Containern in der Dunzerstraße zu schaffen, die für Altkleider und Elektroschrott bestimmt sind. Ein Mann stieg sogar in den Container und warf den Inhalt heraus. Die anderen Männer durchwühlten daraufhin das Chaos und nahmen die begehrten Teile an sich. Drei der Täter entfernten sich bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen mittels Fahrrädern. Die anderen drei Männer im Alter von 18 bis 37 Jahren konnten angetroffen werden, wobei sich ein Täter noch im Container befand. Die drei Diebe, die aus Rumänien stammen, wurden vorläufig Festgenommen und auf die Wache der Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht. Dort erfolgte eine erkennungsdienstliche Behandlung, woraufhin die Herren entlassen wurden. Gegen die drei wurden Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Die anderen drei Mittäter sind noch flüchtig.

stru/Polizei Aschaffenburg