Unfall mit zwei Baumaschinen auf Baustelle auf A3 bei Aschaffenburg

Der Maschinenführer einer Anspritzmaschine, einem Laster mit Fassaufbau gefüllt mit Bitumen, stellte diese im Baufeld ab und vergaß offensichtlich das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. In Folge dessen rollte die Baumaschine rückwärts, streifte einen Sattelzug und kam an der Leitplanke selbstständig zum Stehen.

Der Maschinenführer versuchte noch der Maschine hinterher zu rennen, stürzte jedoch und wurde leicht verletzt.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Schlauch an der Anspritzmaschine abgerissen, wodurch der Sattelzug großflächig mit Bitumen verunreinigt wurde und die gesamte linke Fahrzeugseite leicht deformiert wurde.

Der Sachschaden belief sich insgesamt auf ca. 7000 Euro.

Transportierte Autos nicht gesichert: Weibersbrunn

Bei der Kontrolle eines Autotransporters an der Rastanlage Spessart Süd stellten Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg am Montag um 16.30 Uhr einige Ordnungswidrigkeiten fest. So waren fünf der sieben aufgeladenen Fahrzeug nur mangelhaft gesichert, weil das dem Fahrer zur Verfügung stehende Ladungssicherungsmaterial nicht ausreichte. Zudem konnten dem 46-jährigen Kraftfahrer Lenk- und Ruhezeitverstöße nachgewiesen werden.

Die Weiterfahrt in Richtung Garching wurde zunächst untersagt. Nachdem die verantwortliche Firma das Material zur Ladungssicherung nachgeliefert hatte, konnte der Fahrer mit seinem Gespann im Laufe des Abends die Fahrt fortsetzen.

Falsche Kennzeichen, um Zulassung zu sparen: Hösbach

Einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Montag um 22.00 Uhr der Fahrer eines Toyota Yaris unterzogen. Schnell wurde hierbei klar, dass die am Toyota angebrachten Kennzeichen eigentlich zu einem Wohnmobil gehörten. Der Fahrer aus Nürnberg räumte ein, dass er die Kennzeichen von einer ihm unbekannten Person bekommen und auf dem frisch gekauften Toyota angebracht habe, um sich die Kosten einer Zulassung zu sparen. Zumindest den Kauf des Fahrzeugs konnte er aber nachweisen.

Die Kennzeichen und die Fahrzeugschlüssel wurden zunächst sichergestellt, da weitere Ermittlungen nötig sind.

Den 52-Jährigen erwarten mehrere Anzeigen u.a. wegen Urkundenfälschung.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach/ienc