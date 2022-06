Unfall mit vier Autos auf der A3 bei Rohrbrunn - Eine Person eingeschlossen

Die Feuerwehren Weibersbrunn, Waldaschaff sowie der zuständige Kreisbrandinspektor Otto Hofmann wurden am Donnerstag gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vier Autos auf die Bundesautobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Rastanalage Spessart-Süd und Marktheidenfeld alarmiert. Kurz nach der Alarmierung wurde von der Leitstelle aufgrund von weiteren Anrufern das Schlagwort auf „Person eingeklemmt" erhöht.

Für die erst eintreffenden Einsatzkräfte stellte sich vor Ort folgende Lage dar. Vier Autos waren aufeinander aufgefahren. Eine Person wurde in einem Auto eingeschlossen und konnte den Wagen aufgrund der Verletzungen und der Lage des Autos an der Betonmittelleitplanke nicht selbstständig verlassen. Zusammen mit dem Notarzt entschied man sich für eine schonende Rettung ohne Zeitdruck. Die Person wurde zunächst im Inneren des Wagens für die Befreiung vorbereitet. Mit der Seilwinde eines Rüstwagens wurde das Fahrzeug vorsichtig zur Seite gezogen und mittels hydraulischen Rettungsgerätes die Fahrertüre entfernt. Anschließend konnte die Person schonend über ein Rettungsbrett befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Die Feuerwehren betreute mit Feuerwehrsanitätern die weiteren betroffenen Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, stellten den Brandschutz sicher, banden auslaufende Betriebsstoffe und reinigten die Fahrbahn.

Kommandant Michael Edelmann (Feuerwehr Weibersbrunn) konnte auf 34 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen zurückgreifen. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und einem Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort. Ein auf Anflug befindlicher Rettungshubschrauber konnte kurz vor der Einsatzstelle wieder abdrehen.

Die Autobahn war für circa zwei Stunden voll gesperrt.

stru/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg