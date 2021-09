Unfall mit verletztem Radfahrer in Lohr

06.03.2018 Die Polizei Aschaffenburg stellt am 12. März auf blaue Uniformen um. Detail

Der Audifahrer fuhr an geparkten Autos vorbei und übersah dabei den vorrangberechtigten entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer prallte frontal an die Fahrzeugfront des Audi und wurde über die Motorhaube geschleudert. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde ambulant im Klinikum behandelt. Nach bisherigen Erkenntnissen zog er sich lediglich Prellungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Armbanduhr gefunden

Am Samstag, 25.09.2021, wurde im Stadtgebiet Lohr eine Uhr gefunden. Die Uhr wurde bei der Polizei abgegeben und kommt in den nächsten Tagen zum Fundamt der Stadt Lohr. Der Verlierer kann sich mit dem Fundamt in Verbindung setzen.

mci / Quelle: Polizei Lohr