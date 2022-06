Unfall mit Transporter: Frau stürzt in Burgsinn von Fahrrad

Am Montag fuhr um 10.30 Uhr eine 68-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße in Richtung Mittelsinn. Von hinten kam ein 30-jähriger Mann mit einem Kleintransporter gefahren. Dieser übersah die Fahrradfahrerin und streifte das Fahrrad. Nachdem er einen Schlag hörte, hielt er an und bemerkte dann, dass die Fahrradfahrerin auf dem Gehweg lag. Die 68-jährige Frau erlitt sie ein Gehirnerschütterung und eine blutende Kopfplatzwunde. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300.- Euro, der Kleintransporter hat an der Seite ein paar Kratzer.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Nummer: 09351/9741-0 bei der Polizei in Gemünden zu melden.

Wildunfall:

Gemünden. Am Dienstag um 01.25 Uhr erfasste ein 36-jähriger Mann mit seinen Pkw ein Reh, welches zwischen Gemünden und Schaippach die Straße querte. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500.- Euro. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.

Beschädigte Haustür:

Burgsinn. In der Zeit vom Freitag bis Montag wurde in der Hessenstraße in Burgsinn eine Glasfüllung einer Haustüre beschädigt. Auch hierzu werden Feststellungen aus der Bevölkerung unter der Nummer: 09351/9741-0 erbeten. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300.- Euro.

Polizei Gemünden