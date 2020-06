Unfall mit Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen in Gemünden

Am Freitagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Um 16.10 Uhr wollte ein 83-jähriger Autofahrer von der Bahnhofstraße kommend bergaufzum Parkplatz und Hof eines Sozialkaufhauses fahren. Da ihm jedoch ein Pkw entgegen kam, blieb der 83-Jährige schräg auf dem Gehsteig stehen. In diesem Moment prallte eine Fahrradfahrerin gegen die A-Säule/Fahrertüre seines stehenden Ford. Die etwa 40-jährige Frau stürzte glücklicherweise nicht vom Rad, sie prallte nur gegen den Pkw und kam so zum Stehen.

Nach kurzer Unterhaltung mit der Frau wies er auf den Schadenan seinem Fahrzeug hin und erklärte, die Polizei zu rufen. Daraufhin fuhr die Frau in Richtung Innenstadt davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden am Ford Mondeo wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Beschreibung der Radfahrerin:

Etwa 40 Jahre alt,

dunkle Haare,

kräftige Statur.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein dunkles Damenfahrrad mit Metallkorb auf dem Gepäckträger.

Die Radfahrerin bzw. etwaige Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Aura i.Sinngrund, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, befuhr eine 24-jährige Autofahrerin von Aura kommend Richtung Fellen die gesperrte Staatsstraße 2303. Hierbei sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mitdem Tier nicht mehr verhindern und es kam zum Anstoß. Da das Tier nach dem Aufprall nicht mehr aufzufinden war, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Fahrerin wurde für die Nutzung der gesperrten Straße verwarnt.

Geparktes Auto beschädigt

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am vergangenen Samstag stellte der Eigentümer eines grauen KIA mehrere Kratzer und Dellen an seinem Fahrzeug fest. Das Auto war auf einem Parkplatz im Neubergring abgestellt. Der Tatzeitraum konnte nicht näher eingegrenzt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Außenlampe an der Kirche beschädigt

Obersinn, Lkr. Main-Spessart.Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Wochenende die Außenbeleuchtung am Treppenaufgang zur St. Jakobus Kirche. Die Lampe in Form einer Glaskugel wurde komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 450,-Euro beziffert.Tatzeit dürfte vermutlich gegen 22:20 Uhr gewesen sein. Zu dieser Zeit wurde eine Zeugin durch ein lautes Geräusch aufmerksam. Sie konnte beim Blick aus dem Fenster jedoch keine Person feststellen.Wer hat etwas beobachtet?Hinweise auf den Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Verkehrsschild umgefahren

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart Am Freitag, kurz nach 13:00 Uhr, musste der 58-jährige Fahrer eines Busses in der Fußgängerzone rangieren, weil ein weiterer Busfahrer in die Fußgängerzone einfuhr.

Beim Rangieren übersah er ein Schild und fuhr gegen dieses. Das Schild wurde hierdurch umgeknickt. Der Sachschaden wird auf ca. 900,-Euro geschätzt.