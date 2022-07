Unfall mit Quad bei Niedernberg - zwei Verletzte

Etwa gegen 21:15 Uhr befuhr ein 21-Jähriger zusammen mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin mit seinem Quad die Kreisstraße von Großostheim nach Niedernberg. Kurz vor dem dortigen Umspannwerk wollte der junge Mann einen vorausfahrenden Pkw überholen und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er von links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem angrenzenden Feld.

Die beiden 21-Jährigen erlitten durch den Sturz leichte Verletzungen und mussten nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in naheliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Obernburg am Main.

Brand bei Arbeiten in Collenberger Fabrikgebäude

Collenberg_Reistenhausen. Im Rahmen von Arbeiten an einer Maschine ist es am Donnerstagmittag zu einem Brand in einem stillgelegten Fabrikationsraum gekommen. Die örtlichen Feuerwehren waren mit starken Kräften im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

Gegen 13.15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in der Bildstraße ein. Die örtlichen Feuerwehren aus Collenberg, Kirschfurt, Dorfprozelten, Stadtprozelten, Faulbach sowie Großheubach waren schnell vor Ort, konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und schließlich auch löschen. Die Einschätzungen vor Ort hatten allerdings ergeben, dass das alte Gebäude einsturzgefährdet sein könnte, sodass die Löscharbeiten nur über ein Drehleiterfahrzeug vorgenommen werden konnten. Hierzu musste die Durchgangsstraße für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung wurde über die Mönchberger Straße eingerichtet.

In dem sonst leerstehenden Fabrikgebäude wurden vor Ausbruch des Feuers Arbeiten an einer Maschine vorgenommen. Inwieweit dies im Zusammenhang mit dem Brand steht, ist Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg. Die Bezifferung der genauen Schadenshöhe steht noch aus.

Die im Gebäude befindlichen Personen konnten sich glücklicherweise allesamt unverletzt in Sicherheit bringen.

dc/Polizei für den Kreis Miltenberg