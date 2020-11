Unfall mit Polizeiauto in Frammersbach - Rollerfahrer unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Die Polizisten fuhren ihm hinterher, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Auf Anhaltesignal und Blaulicht reagierte der Rollerfahrer nicht, weshalb der Streifenwagen neben ihn setzte. Daraufhin bremste der Mann abrupt ab, verlor jedoch die Kontrolle über sein Gefährt und kam zum Sturz. Hierbei touchierte der Roller noch das Dienstfahrzeug und beschädigte dieses. Der 18jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und kam ins Klinikum Lohr. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht die erforderliche Fahrererlaubnis besitzt und offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Gegen ihn wird nun wegen verschiedenster Delikte ermittelt. Der Schaden am Dienstfahrzeug wird auf 2.000,00 Euro geschätzt.

Unfall auf nasser Straße

Ruppertshütten, Lkrs. Main-Spessart. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor eine 26jährige am gestrigen Samstag, gegen 12:30 Uhr, die Kontrolle über ihren Pkw Seat, als sie auf der MSP 19 von der Bayer. Schanz Richtung Ruppertshütten fuhr. Im Auslauf einer Kurve kam das Fahrzeug nach links von der nassen Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum, wurde dort abgewiesen und blieb letztlich an der Böschung liegen. Die 26jährige konnte sich selbst über das zerbrochene Fenster der Fahrertür aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien. Zum Glück erlitt sie nur leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Schaden an dem Pkw, der ordnungsgemäß bereits mit Winterreifen ausgestattet war, wird auf ca. 5.000,00 Euro beziffert.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme muss auch der Halter des Motorrollers unter anderem mit einer Anzeige wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen, da er dem 18-Jährigen das Gefährt überlassen hatte. Zudem war dieses als Mofa eingetragen, fuhr jedoch deutlich schneller als 25 km/h.

Autos zerkratzt

Lohr, Landkreis Main-Spessart. Ein Unbekannter zerkratzte am Samstag, gegen 23:00 Uhr, an mehreren Pkw in der Jahnstraße die Motorhauben. Ein Zeuge konnte aus der Entfernung einen männlichen Radfahrer erkennen, dunkel gekleidet mit Kapuze, welcher sich mit einem spitzen Gegenstand an den Fahrzeugen zu schaffen machte und sich dann wieder entfernte. Der Gesamtschaden wird auf 3.000,00 Euro beziffert.

