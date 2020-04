Unfall mit Pedelec in Aschaffenburg

Als kein Fahrzeug kam, wollte die Rentnerin nach links einbiegen, übersah jedoch einen von rechts auf dem Fahrradweg herannahenden und vorfahrtberechtigten Radfahrer. Beim Abbremsen stürzte die Frau vom Pedelec, der von rechts kommende Verkehrsteilnehmer bemerkte den Sturz wahrscheinlich nicht und fuhr weiter. Durch den Sturz erlitt die Seniorin eine Fraktur und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. Sachschaden: 50 Euro.

Kollision zwischen zwei Autos

Eine 47-Jährige fuhr mit ihrem Pkw Opel am Montag um 14:00 Uhr von der Alexandrastraße kommend in Richtung Hofgartenstraße, um in der Würzburger Straße einzuparken. Als sie eine Parklücke fand, blieb sie ca. 15 m weiter vorne stehen, schaute in den Rückspiegel, versicherte sich, dass niemand hinter hier stand und fuhr an. Zeitgleich kam eine 48-jährige Frau mit ihrem Pkw VW vom Kreisverkehr Hofgartenstraße der Opel-Fahrerin entgegen und wollte nach links in ein Grundstück einfahren. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit etwa 2.000 Euro Gesamtschaden.

Drogenfahrt

Am frühen Dienstagmorgen um kurz nach 01:00 Uhr wurde in der Haidstraße ein 25-Jähriger mit seinem Pkw BMW zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle von einer Polizeistreife angehalten. Dabei zeigte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein angebotener Drogentest verlief positiv auf THC. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Autoschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt und zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Mit Moped ohne Führerschein unterwegs

Ein 59-Jähriger wurde am Dienstag um 08:45 Uhr in der Seidelstraße mit seinem Kleinkraftrad von einer Streifenbesatzung angehalten. Hierbei räumte er ein, die erforderliche Fahrerlaubnis nicht zu besitzen. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden und Anzeige vorgelegt.

Betäubungsmittelverstöße

Auffällig nach Marihuana roch es, als am Montag um 15:40 Uhr ein 23-Jähriger im Pompejanum eine Zivilstreife der Polizei passierte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde der Joint aufgefunden.

In der Nähe des Stellwerks in der Elisenstraße kontrollierte eine Polizeistreife am Montag um 18:15 Uhr zwei Personen. Aufgrund entdeckter Rauschgiftutensilien wurde anschließend eine 22-Jährige von einer Beamtin untersucht. Hierbei kam eine geringe Menge Marihuana zum Vorschein, welche die Frau in ihrem BH versteckt hatte.

In beiden Fällen erfolgte die Sicherstellung des Rauschgiftes zum Zwecke der Einziehung und Erstattung einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

Auto macht sich in Laufach selbstständig

Am Montag um 10:15 Uhr stellte ein 35-jähriger Postzusteller seinen Pkw VW im Borbergweg leicht schräg zum Fahrbahnrand ab und stieg aus, um ein Paket auszuliefern. Hierbei ließ er die Fahrertüre geöffnet. Das Fahrzeug rollte plötzlich rückwärts los, worauf der Mann zurück eilte und einzusteigen versuchte. Das gelang nicht, er stürzte und verletzte sich hierbei leicht (Prellungen, Schürfwunden). Der Wagen touchierte einen geparkten Daimler, rollte in einen angrenzenden Vorgarten, beschädigte mehrere Paletten mit Pflastersteinen und fällte dann einen kleinen Baum. Hier war die „Geisterfahrt“ zu Ende. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass an dem VW weder Handbremse angezogen, noch ein Gang eingelegt war. Der 35-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Pedelec-Fahrer erschrickt, stürzt und verletzt sich in Stockstadt

Ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Montag um 12:15 Uhr die Großostheimer Straße in Richtung Bundesstraße 26. Er verlor während der Fahrt seine Mütze, drehte sich kurz um und entdeckte beim nach vorne schauen einen Pkw Daimler, der jedoch stand. Hierdurch erschreckte sich der Rentner, kam ins Schlingern und stürzte zu Boden. Hierbei erlitt er Prellungen und Schürfwunden und wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Sachschaden: 200 Euro.

Betrunkener Autofahrer baut Unfall in Großostheim

Am Montag um 18:42 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw Saab die Melberstraße, kam plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen großen Stein am Rand der Teerdecke. Bei der Unfallaufnahme nahm die Streifenbesatzung bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 3,40 Promille. Der Unfallfahrer wurde zur Abklärung seines Gesundheitszustandes ins Klinikum Aschaffenburg verbracht, wo auch durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Pkw wurde abgeschleppt, Sachschaden 1.000 Euro.

Vandalismus an Waldhütte in Bessenbach

Von Freitag, 13:30 Uhr bis Montag, 09:00 Uhr wurde der Waldkindergarten in der Friedhofstraße von unbekannten Tätern heimgesucht. Diese entzündeten eine Feuerstelle und zerstörten Sitzbänke und eine Metallbox. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Niederlassung einer Versicherungsagentur in Goldbach

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Aschaffenburger Straße ein Rolladen, welcher die Eingangstüre zu einem Büro hin schützt, mit Montageschaum fixiert. Die Reinigung schlägt mit mindestens 500 Euro zu Buche.

In Fällen mit unbekannten Tätern bittet die Polizei um Hinweise unter Nr: 06021/857-2230.

vd/Polizei Aschaffenburg