Unfall im Jossgrund: Motorradfahrer aus Alzenau in Klinik

Ein 79-jähriger Autofahrer aus Schlüchtern war gegen 14.15 Uhr in Fahrtrichtung Burgjoss unterwegs. Eingangs einer Rechtskurve kam der 79-Jährige mit seinem Opel Zafira nach links auf die Gegenfahrbahn und touchierte den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Motorrades. Der 63-jährige Kradfahrer aus Alzenau konnte sein Motorrad nicht mehr stabilisieren, schlingerte und kam im Straßengraben zu Fall. Mit Verdacht auf mehrere Frakturen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Am BMW-Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, am Zafira wurde lediglich der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt.

Polizei Südosthessen/mkl