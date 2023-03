Unfall mit Linienbus in Aschaffenburg: Acht Menschen verletzt

- Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert, ein Video-Report folgt -

Acht Menschen verletzt

Ein Linienbus der Städtischen Verkehrsbetriebe (Stadtwerke Aschaffenburg) war gegen 13.30 Uhr auf der Spessartstraße in Richtung Südbahnhofstraße unterwegs. Dabei kam der Bus von der Straße nach links ab und prallte mit seiner vorderen rechten Seite gegen einen Baum.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich der Busfahrer und 14 Fahrgäste im Linienbus. Von den insgesamt 15 Insassen wurden acht verletzt, davon mussten sieben in Krankenhäuser eingeliefert werden. Zunächst war von neun Verletzten die Rede gewesen. Der Busfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Feuerwehr hatte ihn aus der Fahrerkabine befreien müssen.

Die Polizei geht als Unfallursache von einem medizinischen Grund aus.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften - fünf Notärzte und neun Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei waren alarmiert worden. Vorsorglich waren auch drei Rettungshubschrauber hinzugerufen worden, die glücklicherweise nicht alle zum Einsatz kamen.

Solche Dimensionen an Einsatzkräften werden in der Regel bei größeren Geschehen zusammengeholt. Das Alarm-Stichwort lautet in diesen Fällen auf "Massenanfall 10 bis 15" und weist alle Einsatzkräfte sofort darauf hin, dass es sich um einen Vorfall mit mehreren Verletzten handelt. Üblicherweise werden dann Kräfte aus dem weiteren Umkreis hinzugerufen.



Auch Oberbürgermeister Jürgen Herzing war am Sonntag vor Ort, um sich ein Bild vom Geschehen zu machen.

Rettungshubschrauber landen auf dem Hof der Feuerwache

Nicht nur die Spessartstraße, auch die Südbahnhofstraße hatten die Einsatzkräfte im Bereich der Feuerwache gesperrt. Hier hatte der Rettungsdienst einen Bereitstellungsraum eingerichtet. Die Rettungshubschrauber konnten auf dem Hof der Feuerwache landen.

Die Spessartstraße war gegen 15.45 Uhr wieder komplett befahrbar.

Ersthelfer beruhigen die Insassen

Sofort an der Unfallstelle war Demir Sezgin, ein Feuerwehrmann, der gerade unterwegs zur Aschaffenburger Feuerwache war. Gemeinsam mit einem Kollegen, der vermutlich ebenfalls auch in Richtung Wache unterwegs war, kümmerte sich Sezgin um die Erstversorgung der Bus-Insassen. Gegenüber unserem Medienhaus schilderte er den ersten Eindruck der Situation als chaotisch, ein Mann habe gar panisch reagiert. Bis die Kräfte der Rettungswache eintrafen, verlegten sich Szegin und sein Kollege darauf, die Insassen des Busses zu beruhigen und ihnen zu vermitteln, dass ihnen geholfen wird. Parallel dazu verschafften sich die beiden einen Eindruck, um welchen Grad der Verletzungen es sich bei den Insassen handelt.

Sven Oster, Einsatzleiter des Rettungsdienstes, sprach später von einer dann "ruhigen strukturierten Versorgung" der Bus-Insassen.

Ralf Hettler/Manuela Klebing