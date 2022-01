Unfall mit langer Vollsperrung der A3 bei Hösbach

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag gegen 18:00 Uhr in der Lärmschutzeinhausung Hösbach. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Sattelzug kollidierte hier mit seiner linken Fahrzeugseite mit der Beifahrerseite eines auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Hyundai.

Die Sattelzugmaschine wurde linksseitig beschädigt, während das Auto erheblich deformiert wurde. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf circa 15000 Euro.

Die Richtungsfahrbahn Würzburg musste für 45 Minuten voll gesperrt werden, während die Feuerwehren aus Goldbach, Waldaschaff und Hösbach sowie diverse Rettungskräfte vor Ort an den Bergungsarbeiten beteiligt waren.

Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Verkehrspolizei Hösbach.

Vater und Sohn fahruntüchtig in Marktheidenfeld

Einer Streife der Verkehrspolizei fiel am Freitag gegen 04:40 Uhr ein Skoda auf, der in Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs war. Bei der darauf folgenden Verkehrskontrolle gab der Fahrer zunächst an, nur müde zu sein, während die Beamten im Gespräch bereits drogentypische Auffälligkeiten feststellten. Einen Drogenkonsum verneinte der Autofahrer. Erst als er nach weiteren Tests keine andere Möglichkeit mehr sah, gab er zu, einen Joint und Kokain konsumiert zu haben.

In der Folge wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel an den Beifahrer, seinen Vater, übergeben. Der 30-jährige Fahrer sollte zum Zweck einer Blutentnahme zum Nachweis der Fahrt unter Drogeneinfluss zur Dienststelle gebracht werden.

Sein Vater folgte daraufhin als Fahrer des Skoda dem Streifenwagen. Während der Fahrt fiel den Beamten im Rückspiegel seine unsichere Fahrweise auf. Die Fahrt wurde deshalb auf der Rastanlage Spessart-Nord unterbrochen und beim aktuellen Fahrer eine entsprechend starke Alkoholisierung festgestellt. Somit musste sich auch der 60-jährige Vater, wegen einer Trunkenheit im Verkehr, einer Blutentnahme unterziehen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro erhoben. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

stru/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach