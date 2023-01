Unfall mit in Aschaffenburg geklautem Auto

Nach einem offensichtlich alleinbeteiligten Verkehrsunfall in der vergangenen Woche auf der A3 bei Sassenhausen konnte durch die dortige Autobahnpolizei der beschädigte Pkw eines Unbekannten festgestellt werden. An diesem waren zudem falsche Kennzeichen angebracht. Bei den anschließenden Ermittlungen zum letzten Eigentümer des Fahrzeugs wurde die Kriminalpolizei Aschaffenburg um Unterstützung gebeten.

Im weiteren Verlauf konnte durch die hiesigen Kriminalbeamten recherchiert werden, dass der Pkw der Marke Jeep im Wert von mehreren zehntausend Euro auf dem Gelände eines Autohauses in der Niedernberger Straße stand und dort zwischen Donnerstag und Sonntag durch einen Unbekannten entwendet wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl des Pkws machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Zeugen gesucht

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Samstag, 08:00 Uhr, wurde der Pkw eines 39-Jährigen in einem Carport in der Barbarastraße mutwillig beschädigt.

DAMMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2317 am Sonntag, gegen 17:15 Uhr, wurde der Außenspiegel am Pkw einer 45-Jährigen beschädigt. Die Frau war mit ihrem BMW hierbei von Dammbach in Richtung A3 unterwegs.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr, wurde ein in der Rathausstraße geparkter Toyota durch einen Verkehrsteilnehmer beschädigt.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde auf dem REWE-Parkplatz in der Obernburger Straße ein dort geparkter grüner Ford Fiesta am hinteren rechten Kotflügel beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, gegen 17:15 Uhr, beschädigte ein Sattelzug bei einem Fahrstreifenwechsel den rechten Außenspiegel am Mitsubishi einer 69-Jährigen. Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.

Polizeimeldungen aus Stadt und Kreis Aschaffenburg