Unfall mit hohem Sachschaden in Schöllkrippen

Bei einem Auffahrunfall in der Aschaffenburger Straße entstand am Montagnachmittag ein Gesamtschaden von 18.000 Euro. Um kurz vor 16 Uhr war eine 24-jährige Opel-Fahrerin auf den Range Rover einer 34-jährigen Frau aufgefahren. Diese hatte verkehrsbedingt halten müssen. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Opel-Fahrer ohne Führerschein in Mömbris unterwegs

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montag um kurz nach 11 Uhr einen Opel-Fahrer in Mömbris. Dabei kam zum Vorschein, dass der 74-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Roller-Fahrer ohne Führerschein in Alzenau unterwegs

Eine Streifenbesatzung kontrollierte am Montag gegen 14.30 Uhr den Fahrer eines Rollers im Industriegebiet Alzenau-Süd. Der 43-jährige Mann konnte allerdings keinen Führerschein vorlegen. Da es sich bei seinem Gefährt um ein fahrerlaubnispflichtiges Kleinkraftrad handelte, kommt auf den Mann nun eine Anzeige zu.

Spiegel in Alzenau abgefahren

Eine 34-jährige Frau stellte am Montag um 11 Uhr ihren Fiat in der Michel-Antoni-Straße ab. Als sie um 12 Uhr zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher war allerdings geflüchtet, ohne sich um den Schaden von 250 Euro zu kümmern.

Unfallflucht in Mömbris

Bei einer Unfallflucht in Gunzenbach entstand am Montag ein Schaden von 2.500 Euro. Eine 55-jährige Frau hatte ihren Opel um 14.45 Uhr im Schutzweg ordnungsgemäß abgestellt. Bei ihrer Rückkehr um 16.30 Uhr stellte sie dann eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Der unbekannte Verursacher hatte allerdings das Weite gesucht.

stru/Polizei Alzenau