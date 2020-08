Unfall mit hochmotorisierter Limousine in Hanau

Ein 30-Jähriger ist am Donnerstag, gegen 23.25 Uhr, auf der Straße "Am Steinheimer Tor" in Höhe der Bahnüberführung verunfallt. Der Hanauer hatte aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen BMW M2 Competition verloren. Die Limousine geriet gegen einen Bordstein, woraufhin das Fahrzeug sich um die eigene Achse drehte und dann in einer Böschung zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas von dem Unfallgeschehen mitbekommen haben oder denen der Sportwagen vor dem Unfall aufgefallen ist, mögen sich bitte bei der Polizei am Freiheitsplatz (06181 100-120) melden.

Schaden in Seligenstadt offensichtlich durch Lastwagen verursacht

Einen Schaden von etwa 3.000 Euro hat ein Lastwagenfahrer verursacht, als er zwischen Dienstag und Mittwoch, 12 Uhr, auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Steinheimer Straße mit seinem Fahrzeug rangierte. Beschädigt wurde ein etwa fünf Meter hohes Reklameschild. Die Unfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich auf der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

stru/Polizeipräsidium Südosthessen