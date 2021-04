Unfall mit Fahrschulauto in Buchen

Die 18-Jährige war am Steuer eines Seat-Fahrschulautos zusammen mit ihrer Fahrlehrerin unterwegs, als ein Sattelzug entgegenkam, der von einem 58-Jährigen gesteuert wurde. Aufgrund der Größe des Gespanns geriet der Auflieger in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen den Fahrschulwagen, dessen Insassinnen noch versucht hatten nach rechts auszuweichen und zu bremsen. Verletzt wurde niemand.

Der Seat war nach dem Zusammenstoß aber nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro.

Mosbach-Diedesheim: Blümchenfliesen im Wald abgeladen

An einem Waldparkplatz in Mosdbach-Diedesheim haben Unbekannte alte Fliesen mit Blumenmotiv abgeladen. Der Müllhaufen befindet sich seit Montagnachmittag an einem Waldweg in der Nähe eines Parkplatzes gegenüber der Abzweigung nach Nüstenbach. Zeugen, die Hinweise zur illegalen Müllablagerung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Einbruchversuch scheiterte

In ein Haus in der Mosbacher Badgasse versuchten Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagvormittag einzubrechen. Die Tür hielt den Aufhebelversuchen stand, so dass lediglich Sachschaden entstand und die Personen nicht ins Innere gelangten. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Rufnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

vd/Polizei Heilbronn