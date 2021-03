Unfall mit einem Reh in Alzenau

Am frühen Dienstag gegen 4 Uhr erfasste ein Opel-Fahrer auf der Staatsstraße bei Albstadt ein Reh. Das Tier ist verstorben. Am Auto entstand 1.000 Euro Schaden an der Front.

Kahl. Innerhalb des letzten Monats wurde ein BMW der in der Hanauer Landstraße abgestellt war mutwillig beschädigt. Der linke Hinterreifen wurde aufgeschlitzt. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Reifen an Mini plattgestochen

Alzenau. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen stach ein Unbekannter drei Reifen an einem Mini platt. Der Pkw war in einem Hofraum in der Wasserloser Straße abgestellt. Der Gesamtschaden summiert sich auf 1.500 Euro. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

sob/Polizei Alzenau