Unfall mit drei Fahrzeugen in Großheubach

Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Großheubach

Gegen 16.45 Uhr wollte ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer von Miltenberg kommend von der Staatsstraße 2309 nach links auf die Zufahrt zur Umgehungsstraße in Richtung Bürgstadt abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen entgegenkommendes Postfahrzeug und kollidierte frontal mit diesem. Anschließend prallte das Postauto noch in einen wartenden Audi, welcher von der Umgehungsstraße kommend in Richtung Miltenberg fahren wollte.

Sowohl der Unfallverursacher als auch der 23-jährige Fahrer des Postautos und die 58-jährige Audi-Fahrerin wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und mussten nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Großheubach sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete sie aus und reinigte die Fahrbahn.

Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren. Der Kreuzungsbereich musste bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge teilweise gesperrt werden. Betroffen war auch die Rampe von der Umgehung Richtung Miltenberg. Der Verkehr wurde über das Industriegebiet Großheubach umgeleitet.

Ralf Hettler