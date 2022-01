Unfall mit 2,4 Promille: Weitergefahren - und das mit dem falschen Wagen

Das Fahrzeug konnte kurz darauf von einer Streifenbesatzung aufgenommen und an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost kontrolliert werden. Der 37-jährige Fahrer stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Es stellte sich heraus, dass der 37-Jährige auf dem Parkplatz insgesamt dreimal gegen einen anderen Kleintransporter gefahren war. Als der Geschädigte ihn darauf angesprochen hätte, sei dieser torkelnd ausgestiegen und wollte mit diesem auf die Polizei warten. Kurz darauf sei er aber in Schlangenlinien davon gefahren. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Bei den weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 37-jJährige mit dem falschen Fahrzeug unterwegs war. Er hatte am Abend zuvor mit einem Arbeitskollegen der gleichen Firma reichlich Alkohol konsumiert und war fälschlicherweise in dessen Fahrzeug eingestiegen. Sein eigener Kleintransporter stand nämlich noch auf dem Parkplatz. Als die Kollegen die Schlafkabine im flüchtigen Fahrzeug überprüften, konnten sie den eigentlichen Fahrer friedlich schlummernd und ebenfalls betrunken vorfinden. Dieser hatte von dem ganzen Geschehen um ihn herum nichts mitbekommen. Die Atemalkoholmessung ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Ausnüchterung untersagt.

Auto verliert Öl - aufwendige Reinigung für die Dauer von fast drei Stunden

Waldaschaff.. Ein 45jähriger Fiat-Fahrer war am Samstag gegen 11:45 Uhr auf der mittleren Fahrspur unterwegs, als er plötzlichen Ölverlust feststellte. Er fuhr daraufhin auf den Seitenstreifen und verständigte eine Pannenhilfe. Die von ihm verursachte Ölspur verlief auf einer Länge von etwa 100 Metern vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und in einer Länge von rund 200 Metern auf dem Seitenstreifen. Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn sperrten bis zum Eintreffen der Autobahnmeisterei die beiden rechten Fahrstreifen. Für die Reinigung, welche sich bis 14.30 Uhr hinzog, musste ein Spezialfahrzeug angefordert werden.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach