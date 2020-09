Unfall in Wiesthal - Mercedes-Fahrerin missachtet Vorfahrt eies Motorrads

Am Sonntagmittag gegen 13:40 Uhr kam es auf der Strecke zwischen Krommenthal und Wiesthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und Motorrad, bei dem niemand verletzt wurde. Unfallursächlich war der Vorfahrtsverstoß einer 49-jährigen Mercedes-Fahrerin die von Krommenthal kam und an der Einmündung kurz vor Wiesthal nach links in Richtung Heigenbrücken abbiegen wollte. Dabei übersah sie den in der Gegenrichtung ankommenden 53-jährigen Harley Davidson-Fahrer, der geradeaus nach Krommenthal fahren wollte und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge hauptsächlich im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Sachschaden am Mercedes beträgt etwa 3000 Euro. An der nicht mehr fahrbereiten Harley Davidson, die abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Da bei der Harley Öl auslief, musste die Straßenmeisterei anrücken, um das Öl abzubinden und Warnschilder aufzustellen.

Handtasche aus dem Auto gestohlen oder doch vergessen oder verloren?

Steinfeld, Lkr. Main-Spessart. Am gestrigen Sonntagnachmittag meldete sich ein Ehepaar aus Schweinfurt bei der Polizei um einen Handtaschendiebstahl mitzuteilen. Das Ehepaar berichtete, dass sie mit ihrem blauen Opel Antara (SW-Kennzeichen) einen Sonntagsausflug unternahmen und auf ihrer Tour unter anderem im Würzburger und Lohrer Raum unterwegs waren.

Neben der neuen Tankstelle in Thüngers- heim steuerte das knapp 60 Jahre alte Ehepaar ein Eiscafe in der Lohrer Ludwig-straße und zum Schluss den Parkplatz zum Ruheforst gegenüber Mariabuchen kurz vor Steinfeld/Hausen an. Während des Spaziergangs zum Ruheforst bzw. von 15:00 - 15:45 Uhr soll die blaue Handtasche der Ehefrau aus dem verschlossen Auto ent-wendet worden sein. In der blauen Damenhandtasche befanden sich eine kleine rote Geldbörse, etwas Bargeld, eine EC-Karte, das Handy der Dame sowie ihr Führerschein.

Am dunkelblauen Opel Antara wurden keinerlei Aufbruchspuren festgestellt, durchwühlt war auch nichts. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Handtasche irgendwo verloren gegangen ist bzw. unterwegs abgestellt und vergessen wurde. Entsprechende Nachfragen bei der Tankstelle und dem Café verliefen ergebnislos.

Eine Ortung des Handys war leider auch nicht möglich. Die Polizeiinspektion Lohr ermittelt in alle denkbaren Richtungen und nimmt daher gerne Hinweise un-ter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr