Unfall in Wertheim: Zwei Verletzte, vier beteiligte Autos

Um kurz nach zehn Uhr war eine Minifahrerin am Reinhardshof aus der Theodor-Heuss-Straße kommend in die Landesstraße 508 in Richtung Wertheim eingebogen und hatte dabei den in Richtung Vockenrot fahrenden Skoda einer andere Verkehrsteilnehmerin übersehen. Der Zusammenprall beider war so heftig, dass die Autos auf der Straße gedreht wurden und zwei andere, an sich unbeteiligte Fahrzeuge, ebenfalls zu Schaden kamen. Deren Insassen blieben unverletzt.

