Unfall in Wertheim - vier Verletzte, darunter ein Kleinkind

Ein 68-Jähriger fuhr gegen 16.45 Uhr in seinem Dacia am Abzweig nach Wertheim-Bettingen auf die Landstraße und übersah dabei wohl den bereits dort fahrenden Opel eines 37-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der vier Insassen, unter anderem ein einjähriges Kind, verletzt wurden. Die Verletzten wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstanden bei dem Unfall Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn