Unfall in Wertheim: Hubschrauber im Einsatz

Ein Sprinter-Fahrer ist bei einem Unfall in Wertheim am Freitagmorgen schwer verletzt worden.

Der Mann war kurz vor 7.30 Uhr mit seinem Sprinter in der Bismarckstraße, von Kreuzwertheim kommend, unterwegs, als er wohl wegen einer medizinischen Ursache einen Unfall baute. Er fuhr über eine rote Ampel, prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Leitplanke, fuhr eine Laterne um und einen etwa drei Meter einen Abhang hinunter. Dort blieb der Sprinter seitlich auf einem Fahrradweg und am Bahndamm liegen. Zwei Ersthelfer holten den Fahrer aus dem Sprinter und kümmerten sich um ihn bis Rettungskräfte eintrafen. Ein Hubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Bahnstrecke ist derzeit offen. Ein Kran, der zur Bergung des Sprinters angefordert wurde, ist auf der Anfahrt. Wenn das Fahrzeug geborgen wird, wird die Bahnstrecke wohl für etwa 15 Minuten gesperrt werden. Dies sollte aber keine größeren Auswirkungen auf den Bahnverkehr haben.

Matthias Schätte