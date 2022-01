Unfall in Waldaschaff: 19-jährige verletzt

Unfall in Waldaschaff

Kurz nach 18.30 Uhr wollte eine 53-jährige Suzuki-Fahrerin von der Kirchstraße in Richtung Untere Forststraße fahren. An der Kreuzung zur Hoffuhre übersah sie vermutlich einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat und prallte in dessen Seite.

Durch den Zusammenstoß drehte sich der Seat und kam mit dem Heck an einer Mauer zum Stehen. Die 19-jährige Seat-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Waldaschaff sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Beide Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Ralf Hettler