Unfall in Trennfurt

An der nächsten Einfahrt zum Kreisverkehr, von Klingenberg kommend, fuhr ein größeres silbernes Fahrzeug ebenfalls in den Kreisverkehr ein und nahm der Hyundai Fahrerin die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher setzte daraufhin jedoch seine Fahrt in Richtung Wörth fort, ohne sich zunächst um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Fahrzeug der jungen Dame beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Obernburg a.Main hat die Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen gesucht, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallverursacher machen können.

Katze verletzt

Klingenberg. Heute gegen Mitternacht wurde eine verletzte weiß-graue Katze in der Ludwigstraße in Klingenberg a.Main gefunde. Das ca. ein Jahr alte ungechippte Tier wurde einer Tierärztin übergeben. Der Besitzer möge sich mit der Polizeiinspektion Obernburg unter 06022-6290 in Verbindung setzen.

vd/Polizei Obernburg