Unfall in Sailauf - BMW-Fahrerin verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls, zog sich die 48-jährige BMW-Fahrerin eine Verletzung im Arm zu. Die Retter verbrachten sie in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge wurden in Höhe mehrerer tausend Euro beschädigt.

Spiegel abgefahren und geflüchtet

Obernauer Kolonie. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte einen geparkten Pkw Opel. Dieser war am Montag, zwischen 18:30 Uhr und 21:50 Uhr, am rechten Fahrbahnrand in der Obernauer Straße abgestellt und weist nun einen abgerissenen linken Außenspiegel auf. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg