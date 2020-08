Unfall in Obernburger Kreisverkehr

Hier war ein Obernburger, von der Miltenberger Straße kommend, in den Kreisel gefahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines ebenfalls in den Kreisels gefahrenen Ford Focus. Der Ford Focus fuhr gegen das Heck des Renault Capture, der eigentlich hätte warten müssen, und beschädigte diesen. Der angerichtete Sachschaden dürfte insgesamt ca. 2000 Euro betragen.

Auffahrunfall in Sulzbach

Sulzbach. Am Montag früh, gegen 8.45 Uhr, ist aus der Bahnhofstraße ein Unfall gemeldet worden. Zur Unfallzeit wollte eine Sulzbacherin, vom Mühlweg kommend, nach links Richtung Kleinwallstadt in die Bahnhofstraße fahren. Verkehrsbedingt musste die Passatfahrerin an der Einmündung anhalten. Ein hinter ihr fahrender Sulzbacher, der ebenfalls auf die Einmündung zufuhr, erkannte das vor ihm wartende Fahrzeug zu spät und fuhr mit seinem Toyota auf den stehenden VW Passat auf. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Delle in Auto - Unfallflucht

Elsenfeld. Zu einer Unfallflucht ist es in den letzten Tagen in der Schillerstraße gekommen. Ein noch Unbekannter hat in der Zeit vom 07.08.2020 bis zum 16.08.2020 einen vor der Garage eines Wohnhauses abgestellten Fiat Bravo beschädigt. Die Besitzer des Fahrzeuges waren zu der Tatzeit im Urlaub. Als sie am Wochenende zurückkamen, bemerkten sie, dass der schwarze Fiat im hinteren linken Bereich eingedellt wurde. Anhand des Schadens dürfte ein Radfahrer die Beschädigungen mit seinem Lenker verursacht haben. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

