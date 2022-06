Unfall in Obernburg unter Alkoholeinfluss

Dort prallte er gegen den Holzanbau eines Wohnanwesens. Der Anbau und der Unfall-Pkw wurden erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beim Fahrer wurde eine Alkoholbeeinflussung von ca. 1,1 Promille festgestellt, weshalb eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt wurde.

Diebstahl eines Kaugummiautomaten

Klingenberg. In der Zeit vom 04.06.22 auf Sonntag 05.06.22, wohl in den Nachtstunden, wurde an einem Grundstück in der Schulstraße in Trennfurt der dort angebrachte Kaugummiautomat entwendet. Das Zaunelement an dem der Automat angebracht war wurde ebenfalls von dem unbekannten Täter abgebaut und mitgenommen. Der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Bei Radsturz verletzt

Klingenberg. Am 06.06.22, gegen 15 Uhr, wollte eine Ford-Fahrerin ihren Pkw in der Ringstraße auf dem dortigen Radweg zurücksetzen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der gegen das Heck des Ford fuhr und so zu Sturz kam. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, erlitt mittelschwere blutende Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber vorsorglich in ein Klinikum gebracht werden.

Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Eschau, Klingenberg und Mönchberg. Am 06.06.22, gegen 11 Uhr, wurde ein Opel-Fahrer in der Elsavastraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer wies drogenbedingte Ausfallerscheinungen auf, weshalb eine ärztliche Butentnahme zu Beweiszwecken durchgeführt wurde. Bei einer Pkw-Fahrerin wurde in Mönchberg um 10.15 Uhr eine erhebliche Alkoholisierung von über zwei Promille festgestellt, weshalb ebenfalls eine Blutentnahme erfolgte. Der Führerschein der Frau wurde sofort sichergestellt. Auch ein Radfahrer wurde erheblich alkoholisiert durch eine Streife um 22.15 Uhr in der Brückenstraße in Trennfurt angetroffen als dieser in Schlangenlinien durch den Ortsbereich fuhr. Der Radfahrer hatte einen Atemalkoholwert von umgerechnet 3,3 Promille.