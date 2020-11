Unfall in Obernburg: Seat-Fahrer in Klinik - 13.000 Euro Schaden

Der Fahrer des Seats befuhr die Eisenbacher Straße in Richtung der Bundesstraße und wollte links abbiegen, wobei er den Vorrang des entgegenkommenden VW-Fahrers missachtete und es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Lenker des Seats wurde hierdurch leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge mussten aufgrund ihrer starken Beschädigungen abgeschleppt werden.

Unter Drogen stehender Auto-Fahrer unterwegs

Sulzbach . Am Samstag um 0.45 Uhr fiel ein 20-jähriger Fahrer eines VW in der Bahnhofstraße bei einer Verkehrskontrolle durch drogenkonsumtypische Verhaltensweisen auf. Es erfolgte eine Blutentnahme bei dem Fahrzeuglenker und ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung an Auto

Erlenbach a.Main. Ein bislang unbekannter Täter fügte am Samstag in der Zeit von 2.30 bis 11 Uhr einem unbesetzt in der Dr.-Aloys-Schmitt-Straße abgestellten Renault erhebliche Beschädigungen durch Kratzer im Lack zu.