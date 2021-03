Unfall in Obernburg: Radfahrer ins Krankenhaus

Der Radler war am Samstagabend kurz vor 21 Uhr im Grundtalring unterwegs. Obwohl sich aus einer Einmündung ein vorfahrtberechtigter Audi näherte, versuchte der Radfahrer die Einmündung zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, bei dem der Radfahrer verletzt wurde. Er wurde ins Klinikum Erlenbach eingeliefert. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Nach Unfallflucht Fahrer betrunken zu Hause angetroffen

Erlenbach a. Main. Eine Überprüfung nach einer Unfallflucht kostete einen Autofahrer am Samstagabend seinen Führerschein. Nachdem es in Offenbach zu einer Unfallflucht gekommen war, bat die Offenbacher Polizei darum, die Anschrift des Fahrzeughalters vom unfallbeteiligten Fahrzeug zu überprüfen. Der Fahrer konnte um 20.30 Uhr zu Hause angetroffen werden. Sein Fahrzeug war massiv beschädigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 mg/l. Der Führerschein des 48-Jährigen wurde sichergestellt und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Autos zerkratzt

Mönchberg. In Mönchberg wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich Am Senger mehrere Fahrzeuge zerkratzt. Bisher liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel.: 06022/6290 entgegen.