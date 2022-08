Unfall in Obernburg: Fünf Leichtverletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Obernburg wurden fünf Menschen verletzt.

Gegen 10.30 Uhr wollte eine 44-jähriger VW-Fahrer aus Richtung des Waldhauses kommend die B426 in Richtung Obernburg queren. Dabei übersah er vermutlich einen von der B469 kommenden Skoda-Fahrer und kollidierte frontal mit ihm. Durch den Zusammenstoß kam der Skoda nach rechts ab und prallte in einen Mercedes, der in der Einmündung wartete.

Bei dem Zusammenstoß wurden alle fünf Insassen der drei Fahrzeuge leicht verletzt, darunter zwei Jungen. Allesamt wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf über 10.000 Euro summieren. Die Feuerwehr Obernburg sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Bis zur Bergung musste der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt werden.

Ralf Hettler