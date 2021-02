Unfall in Obernburg: Fahrerin verletzt, Kind vorsorglich in Klinik

Die Dame war mit ihrem Smart aus Richtung Eisenbach gekommen und wollte nach links in die Miltenberger Straße einbiegen. Dort kam es um 14.25 Uhr zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Skoda. Der Fahrer des Skoda war von der B 469 ausgefahren und wollte geradeaus in Richtung Mömlingen weiterfahren. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Smart leicht verletzt. Ein Kleinkind im Skoda wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht und untersucht. Dank der vorschriftsmäßigen Sicherung blieb es, ebenso wie die beiden weiteren Insassen, unverletzt. Die Schäden an den beteiligten Fahrzeugen belaufen sich auf insgesamt 6000 Euro. Während der Unfallaufnahme überfuhr zunächst der Fahrer eines Skoda einen von der Polizei zur Absicherung aufgestellten Leitkegel. Einige Zeit später wurden weitere zwei Leitkegel vom Fahrer eines Opel Corsa überfahren.

Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs

Elsenfeld. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss wurde am Samstag ein Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Um 17 Uhr hatte eine Streife einen Mitsubishi in der Erlenbacher Straße zur Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sein polnischer Führerschein vier Wochen zuvor als Fälschung beschlagnahmt worden war. Aufgrund von drogentypischen Auffälligkeiten wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Kokain. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen. Die Ehefrau des Fahrers erwartet nun ebenfalls eine Strafanzeige. Sie hatte ihrem führerscheinlosen Ehemann ihr Fahrzeug zur Verfügung gestellt.

Alkoholrausch endet in Haftzelle

Klingenberg. Ein ordentlicher Alkoholrausch endete für einen 31jährigen in der Haftzelle der Obernburger Polizei. Am Samstag um 17.15 Uhr war von Zeugen mitgeteilt worden, dass ein Betrunkener im Mittleren Weg eine Flasche auf ein Auto geworfen hatte. Auch nach dem Eintreffen der Polizeistreife verhielt er sich so aggressiv, dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Er war nicht mehr in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Daher wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg in die Haftzelle musste er von zwei Beamten gestützt werden, da er selbst nicht mehr stabil laufen konnte. Am Sonntagmorgen war sein Rausch bereits wieder so weit abgebaut, dass er selbst den Heimweg antreten konnte.