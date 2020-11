Unfall in Nilkheim mit drei beteiligten Fahrzeugen

Gegen 15.30 Uhr war ein 36-jähriger Fahrschüler mit seiner 54-jährigen Fahrlehrerin auf der Großostheimer Straße stadteinwärts unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen hatte er beim Anfahren an der Ampelkreuzung zum Lorbeerweg Startprobleme, woraufhin ihm eine 28-jährige BMW-Fahrerin in das Heck fuhr. Eine hinter dem BMW folgende, 27-jährige Suzuki-Fahrerin kam ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte in den BMW.

Während der Fahrschüler unverletzt blieb und die Fahrlehrerin nur ambulant durch den Rettungsdienst versorgt werden musste, mussten die BMW- und die Suzuki-Fahrerin mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Der Fahrschul-VW konnte seine Fahrt noch eigenständig fortsetzen. BMW und Suzuki mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf weit über 10.000 Euro summieren.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Um die Suzuki-Fahrerin möglichst schonend aus ihrem Fahrzeug zu befreien, kam auch hydraulisches Rettungsgerät zum Einsatz. Die Großostheimer Straße war in beide Fahrtrichtungen für gut eine halbe Stunde komplett gesperrt.

Ralf Hettler