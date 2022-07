Unfall in Neustadt - Frau verletzt

Sie fuhr auf das Fahrzeug des 54-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin verletzt. Die Feuerwehr Neustadt band auslaufende Kühlerflüssigkeit ab und regelte den Verkehr. Die Hauptstraße war 20 Minuten lang gesperrt.

Unfallflucht in Lohr

Lohr. Zu einer Spiegelberührung im Gegenverkehr kam es am Mittwoch, 06.07.2022, um 14.20 Uhr herum. Der 20jährige Fahrer eines gelben Postzustellfahrzeugs fuhr auf der B26 aus Richtung Gemünden kommend ca. 800m vor der Staustufen Steinbach. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein silberner VW Touareg entgegen. Die Fahrzeuge berührten sich mit den linken Außenspiegeln, so dass Splitter und Gehäuseteile umherflogen. Der weiße Seat eines nachfolgenden 43jährigen wurde hierdurch beschädigt. Der Fahrer des Zustellfahrzeugs und der Seat Fahren hielten an der Unfallstelle an. Der Fahrer des Touareg fuhr in Fahrtrichtung Gemünden weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am Postzustellfahrzeug wird auf ca. 2000 €, der Schaden am Seat auf ca. 1000 € geschätzt. Die Schadenshöhe am flüchtigen VW Touareg ist nicht bekannt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Zeugen denen ein silberner VW Touareg aufgefallen ist bei dem der linke Außenspiegel fehlt, werden gebeten sich mit der Polizei Lohr in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet 09352/87410 alternativ die E-Mail pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de.

Fahrrad am Lohrer Bahnhof geklaut

Lohr. Am Mittwoch, 06.07.2002, in der Zeit von 05.30 Uhr bis 16.45 Uhr, wurde am Bahnhof Lohr ein Fahrrad entwendet. Das E-Bike der Marke Cube, ein Mountainbike, Typ Stereo Hybrid 140 HPC SL 750 22 XL, war abgeschlossen am Fahrradständer abgestellt. Es hat einen Wert von fast 5000 €. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Lohr.

Rollerfahrer ohne Führerschein in Lohr

Lohr. Ebenfalls am Mittwoch, 06.07.2022, um 14.00 Uhr, wurde in der Spessartstraße ein Rollerfahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 27jährige keinen Führerschein hatte. Für den 45km/h schnellen Roller hätte er die Fahrerlaubnis der Klasse AM benötigt. Er hatte jedoch noch nie einen Führerschein gemacht. Die Fahrt war deshalb für ihn an der Kontrollstelle zu Ende. Er wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Verkehrsunfallflucht in Frammersbach

Frammersbach. Bereits am Dienstag, 05.07.2022, in der Zeit von 12.45 Uhr bis 12.55 Uhr, kam es in Frammersbach in der Lohrer Straße zu einer Spiegelberührung. Höhe Hausnummer 55 war ein weißer Hyundai ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein Zeuge konnte beobachten wie ein roter VW Polo mit einer Zulassung aus dem Landkreis Main-Spessart an dem Hyundai vorbeifuhr. Bei der Vorbeifahrt touchierte der rote Polo mit seinem rechten Spiegel die Fahrerseite des Hyundai. Am Hyundai entstand ein Schaden von ca. 200 €. Die Fahrerin des roten Polo setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Sie wird wie folgt beschrieben: Scheinbares Alter ca. 20 Jahre, schulterlange blonde Haare und Brillenträgerin. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder die Fahrerin bitte an die Polizei in Lohr.

dc/Polizei Lohr