Unfall in Mömbris: Vater und Tochter schwer verletzt

Gegen 18.30 Uhr wollte ein 18-jähriger Opelfahrer von der Staatsstraße 2305 aus Richtung Schimborn kommend nach links auf die Staatsstraße 2309 in Richtung Aschaffenburg abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen entgegen kommenden 52-Jährigen auf seinem Motorrroller. Der Rollerfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die Front des Opels, stürzte und rutschte in einen wartenden Mitsubishi.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 52-Jährige, wie auch seine 12 Jahre alte Tochter, die mitgefahren war, schwer verletzt. Während die Sozia mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, brachten Sanitäter ihren Vater mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Opelfahrer kam mit einem Schock davon. Auch er wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Mömbris sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich komplett gesperrt. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro summieren.

sob/Ralf Hettler