Unfall in Mömbris-Frohnhofen: 47-Jährige verletzt

Gegen 17.15 Uhr wollte die Frau von der Staatsstraße 2305 von Mömbris kommend an einer Ampelkreuzung nach links in Richtung Frohnhofen abbbiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen entgegenkommenden Dacia eines 57-Jährigen. Der Dacia-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in das Heck des Ford.

Die Feuerwehr Mömbris sicherte die Unfallstelle ab, leitetet den Verkehr um und reinigte die Fahrbahn. Während der Unfallaufnahme war die Abzweigung nach Frohnhofen komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden.

sob/rah